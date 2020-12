Foto de família de l'alcalde Jordi Ballart amb els participants del punt de venda. Foto de família de l'alcalde Jordi Ballart amb els participants del punt de venda.

Terrassa obre una botiga solidària de salut al Raval

Redacció

30.12.2020 | 20:44

És una nova oferta comercial però amb caràcter altruista. L'Ajuntament ha impulsat una botiga solidària de salut que, de manera provisional, s'ubica a l'atri de la casa consistorial. La iniciativa ve motivada perquè les entitats d'aquest sector puguin donar a conèixer la seva feina i disposin d'un local on poder exposar i vendre els seus productes de marxandatge, amb l'objectiu de recaptar fons per a la recerca de cada malaltia. S'han sumat, per ara, tretze entitats, i s'espera que puguin ser més. De fet, el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes en l'àmbit del servei de la salut i comunitat compra amb 50 inscrits. Aquests primers participants són coneguts...