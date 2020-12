El regulador britànic aprova la vacuna Oxford-Astra Zeneka

Redacció/Agències

30.12.2020 | 20:44

L'autoritat reguladora del medicament al Regne Unit (MHRA) va aprovar ahir la vacuna contra la Covid de la Universitat d'Òxford i Astra Zeneka, cosa que permetrà començar el subministrament a partir del 4 de gener a la població britànica.

El govern britànic ha comprat 100 milions de dosis amb la voluntat de vacunar 50 milions de persones. Com amb la vacuna Pfizer, amb la d'Oxford-Astra també en requereixen dues dosis.

L'aprovació arriba tres setmanes després que hagi començat la vacunació amb el medicament de Pfizer a Gran Bretanya.

La nova vacuna és més barata i fàcil d'administrar. El preu per dosi és de 3,30 euros, molt més barata que la Pfizer, i no necessita mantenir-se a 70 graus sota zero, en té prou amb els sistemes de refrigeració estàndards.

Els assajos massius han donat un nivell d'eficàcia del 70%, superior a la vacuna de la grip.

El regulador britànic ha aprovat la nova fórmula l'endemà que el Regne Unit registres un rècord de contagis en un sol dia. 53.135 persones van donar positiu i 144 van morir per Covid.

El govern britànic afirma que les vacunes "haurien de ser efectives" amb els nous ceps del virus. No estan segurs, per això , faran falta assajos addicionals.