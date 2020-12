La regidora socialista Eva Candela ocuparà el número 18 a les eleccions al Parlament

31.12.2020 | 10:58

La regidora del PSC a l'Ajuntament de Terrassa, Eva Candela, serà candidata al Parlament de Catalunya a les pròximes eleccions autonòmiques. Candela ocuparà el número 18 de la llista dels socialistes per Barcelona, que ha estat aprovada aquesta dimecres en una sessió extraordinària del Consell Nacional del PSC. Els socialistes terrassencs es mostren satisfets per què "Terrassa i la comarca tornaran a estar representants al Parlament de Catalunya", ja que es mostren segurs que el PSC obtindrà més de 18 escons per la província de Barcelona. Candela assegura sentir-se molt contenta amb la decisió del partit.