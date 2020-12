La primera donació de sang i medul·la òssia de 2021, dilluns al centre cívic Montserrat Roig

31.12.2020 | 11:03

El Centre Cívic Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180) acollirà el proper dilluns, 4 de gener, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, la primera sessió de la campanya de recollida de sang i medul·la òssia del Banc de Sang i Teixits el 2021. L'Ajuntament de Terrassa ha cedit l'equipament municipal, un espai ampli on poder garantir les mesures de seguretat per la Covid-19. Per participar-hi, és imprescindible demanar cita a través del web donarsang.gencat.cat.

La campanya coincideix amb un dels períodes més crítics, com són les dues últimes setmanes de l'any, juntament amb el mes d'agost, que és quan el nombre de donacions disminueix més. A més, en els períodes de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, que són les que caduquen més ràpidament, en només cinc dies.

Per registrar-se com a donant de medul·la cal tenir entre 18 i 40 anys i gaudir d'un bon estat de salut. Les persones interessades han d'emplenar un formulari i donar sang. La donació de medul·la òssia es fa només en cas que hi hagi una persona malalta compatible que en necessiti i, en la majoria dels casos, la donació es fa a través d'un procediment molt semblant al de la donació de sang.