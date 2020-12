Josep Corominas va ser membre del patronat de la Fundació Sant Llatzer i del Consorci Hospitalari. Alberto Tallón Josep Corominas va ser membre del patronat de la Fundació Sant Llatzer i del Consorci Hospitalari.

Mor Josep Corominas, exregidor i president de l'Ateneu Terrassenc

Redacció

30.12.2020 | 20:44

Ahir de matinada va morir als 81 anys Josep Corominas i Busqueta, actual president de l'Ateneu Terrassenc. Corominas va néixer a Terrassa el 1939, on va desenvolupar bona part de la seva trajectòria política, a l'Ajuntament de Terrassa i com a diputat al Congrés dels Diputats. Corominas era especialista en psiquiatria, diplomat en psicologia clínica, i va exercir com a professor titular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i com a consultor de l'Hospital Clínic de Barcelona. En la seva trajectòria política, va ser regidor de l'Ajuntament de Terrassa als mandats de 1983, 1978 i 1991. Com a número dos de l'alcalde Manuel Royes, Coromines va assumir...