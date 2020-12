Mireia Cos, directora de la Casa Vapor Gran, ahir rebent la vacuna. Alberto Tallón Mireia Cos, directora de la Casa Vapor Gran, ahir rebent la vacuna.

Les properes, Mossèn Homs i Sant Llàtzer

30.12.2020 | 20:44

Ahir, els equips de vacunació van començar a administrar les dosis a Terrassa i avui "desplegarem la campanya a tota la comarca", va explicar Sònia Mariscal, delegada de la conselleria de Salut pel sector de les residències. Aquesta setmana es vacunaran les residències de Rubí i Sant Cugat i la setmana vinent serà el torn per altres centres geriàtrics egarencs com la residència de Sant Llàtzer i Mossèn Homs, va explicar Mariscal. "Començarem per les residències grans i verdes -sense cap positiu ara- i anirem encabint les petites verdes i blanques", aquestes les que no han tingut mai un positiu. Catalunya espera rebre entre 60 i...