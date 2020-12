El exconseller de Territorri, Josep Rull, participa en una recollida de signatures a Terrassa

31.12.2020 | 11:15

Expectació aquest dimecres als carrers cèntrics de la ciutat amb la presència de l'exconseller terrassenc, Josep Rull, acompanyant pels consellers en actiu Miquel Sàmper, Damià Calvet i Ramon Tremosa. Rull, empresonat per la seva participació en el referèndum de l'1-O, va demanar al president del Govern, Pedro Sánchez, que no "frivolitzi amb propostes electoralistes com la de l'indult i que no jugui més amb les famílies dels presos "generant expectatives", segon recull l'agència Efe. El polític va participar aquest dimecres a Terrassa en la recollida de signatures de JxC per a les eleccions del'14F, va insistir en el fet que "l'instrument per canviar les coses és l'amnistia perquè cal partir de la base que no hi culpabilitat".