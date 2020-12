"No deixin de vacunar-se, que ens hi va la vida" Alberto Tallón "No deixin de vacunar-se, que ens hi va la vida"

"No deixin de vacunar-se, que ens hi va la vida"

Laura Hernández

30.12.2020 | 20:44

Amb camisa, armilla i corbata. Màniga curta per facilitar la "punxada" i el mòbil a la mà, per captar el moment històric. Pedro Luís Camarero Izquierdo es va preparar bé ahir per ser, als seus "91 anys llargs", la primera persona resident en rebre la vacuna de la Covid a Terrassa, concretament a la residència Casa Vapor Gran del carrer del Portal Nou. L'equip de vacunació va administrar la primera dosi el Pedro Luís a les 11.30 del matí, envoltat de gran expectació mediàtica. Amb els periodistes alineats a la porta de la residència, infranquejable pel protocol Covid, el primer dispositiu de vacunació es va...