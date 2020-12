El portaveu de Cs, Javier González, durant la seva intervenció a Sant Pere Nord. Lluís Clotet El portaveu de Cs, Javier González, durant la seva intervenció a Sant Pere Nord.

Cs critica la demora de la residència de Sant Pere Nord

Redacció

30.12.2020 | 20:44

Una delegació política de Ciutadans es va desplaçar a Sant Pere Nord per mantenir una entrevista amb representants de l'associació de veïns del barri. La delegació estava integrada per les diputades Noemí de la Calle i Elisabet Valencia, i els tres regidors municipals: Javier González, Isabel Martínez i David Aguinaga. Durant la visita, la diputada Noemí de la Calle, que està al Parlament de Catalunya, va criticar que la residència de gent gran a Sant Pere Nord no tingui ni calendari ni pressupost. "Aquest projecte segueix pendent malgrat que Terrassa té un greu problema pel dèficit de recursos i d'aquest tipus d'equipaments". La...