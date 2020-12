Moltes cases decoraren la taula per Cap d'Any, on la tradició diu que s'ha de menjar els dotze grams de raïm al so de les campanades. Moltes cases decoraren la taula per Cap d'Any, on la tradició diu que s'ha de menjar els dotze grams de raïm al so de les campanades.

Un Cap d'Any molt diferent

Mercè Boladeras

30.12.2020 | 20:44

Des del mes de març, quan de sobte va irrompre una pandèmia desconeguda, tot s'ha capgirat. Hem hagut de trencar moltes rutines que ens sabíem i adaptar-nos a unes de noves per protegir els altres i també a nosaltres mateixos. La crisi sanitària ja compleix deu mesos i, per tant, moltes de les coses que fèiem i celebràvem les hem hagut de modificar. La Covid no ha donat respir ni per les festes més assenyalades com Nadal i el Cap d'Any i Reis. Nadal ja va ser diferent i també ho serà el Cap d'Any que és avui. Fa uns dies es preveien mesures més restrictives per frenar els contagis, però a la fi es va decidir mantenir el que s'havia anunciat....