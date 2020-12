Renovació a l'Agrupació de Ciutadans a Terrassa Renovació a l'Agrupació de Ciutadans a Terrassa

29.12.2020 | 20:37

L'Agrupació de Ciutadans (Cs) a la ciutat ha renovat la junta directa després de la celebració d'eleccions. El nou coordinador és Gonzalo Díaz, qui ha manifestat que un dels principals reptes de la nova junta és "col·locar a l'afiliat en el centre del debat polític i comptar amb l'opinió dels joves de la ciutat". La nova junta està integrada per Jordi Sillero, Eduardo Méndez, Cristina Gutiérrez; i els tres regidors del Consistori, Isabel Martínez, Javier González i David Aguinaga. Per Díaz, és una agrupació molt plural en la mesura que hi ha estudiants, professionals, autònoms i els tres regidors del grup...