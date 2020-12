30.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar el dilluns quatre denúncies per incomplir les mesures per contenir la Covid-19. Tres de les denúncies es van interposar a persones que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada. La darrera es va interposar a un establiment de restauració a Ca N'Anglada perquè servia fora de l'horari permès.