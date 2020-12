Precinten un habitatge després de patir un enfonsament

30.12.2020 | 16:09

El 112 va alertar aquest dimarts, a les 11.22 h, d'un despreniment en una façana del carrer de Monistrol amb el carrer d'Albacete, sobre el qual s'havia avisat a Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal van informar que es tractava d'un enfonsament d'una casa plurifamiliar habitada per quatre persones. Les dotacions de Bombers van realitzar una inspecció ocular i van sol·licitar la presència de l'arquitecte municipal per comprovar l'estat de l'habitatge. Els agents van precintar l'immoble, que va quedar inhabitable, i van traslladar als seus inquilins a la Prefectura per fer les gestions pertinents amb els Serveis Socials.