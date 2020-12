El patge Xiu-Xiu recull les cartes del nens de la planta de pediatria de MútuaTerrassa Lluís Clotet El patge Xiu-Xiu recull les cartes del nens de la planta de pediatria de MútuaTerrassa

29.12.2020 | 20:37

Després d'aparèixer a la ciutat dissabte passat, dia de Sant Esteve, el patge Xiu-Xiu segueix amb les seves visites. Ahir el matí es va deixar veure a l'entrada de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, on va recollir les cartes escrites pels infants ingressats a la planta de pediatria. Seguint les normes de restricció de visites de l'hospital, el Xiu-Xiu no va poder accedir a aquesta unitat, de manera que tres professionals d'infermeria, a més del cap del servei de pediatria de MútuaTerrassa, el doctor Roger Garcia, van sortir de l'hospital per rebre l'emissari. I per lliurar al Xiu-Xiu la bústia reial amb els desitjos dels nens i de les nenes que hi estan recuperant-se. Altres...