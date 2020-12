Un nou fàrmac que donarà immunitat instantània

29.12.2020 | 20:37

Un equip de científics britànics, la Universitat College London NHS Trust (UCLH) i la farmacèutica Astra Zeneca desenvolupen un nou medicament que pot immunitzar de manera immediata una persona que hagi estat en contacte amb el virus, segons ha informat el diari britànic The Gardian. Els estudis del nou fàrmac, una combinació d'anticossos d'acció prolongada coneguda com a AZD7442, confereix immunitat instantània i protegeix contra la Covid-19 entre 6 i 12 mesos.

El nou medicament pot ser una eina eficaç contra la pandèmia en entorns com a residències i hospitals, on l'AZD7442 pot frenar qualsevol brot immunitzant de manera instantània tots els contactes amb un positiu. El mateix mecanisme pot evitar l'expansió de la Covid a les llars on es detecti un positiu, a les escoles, centres universitaris o a les empreses.

L'equip espera que el medicament estigui disponible al març o l'abril, un cop el regulador hagi revisat la validesa de l'estudi. Els assajos involucren la Universitat College London NHS Trust (UCLH), diferents hospitals britànics i cent punts més a tot el món.

En un assaig paral·lel, batejat com a Provent, la UCLH investiga si el nou medicament pot protegir també a les persones amb sistemes immunitaris febles, com les sotmeses a quimioteràpia.