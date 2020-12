Mor Josep Corominas, ex regidor i president de l'Ateneu

30.12.2020 | 12:30

Aquesta matinada ha mort als 81 anys Josep Corominas i Busqueta, actual president de l'Ateneu Terrassenc. Corominas (Terrassa, 1939) era especialista en psiquiatria, diplomat en psicologia clínica, i va exercir com a professor titular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i com a consultor de l'Hospital Clínic de Barcelona.

En la seva trajectòria política, va ser regidor a l'Ajuntament de Terrassa als anys 80 i 90. Militant socialista des de 1975, en 1989 va substituir Ernest Lluch i Martín en ser elegit diputat al Congrés el 1986. Posteriorment va ser diputat per la província de Barcelona pel PSC-PSOE a les eleccions de 1996. De 1998 a 2000 fou portaveu adjunt de la Comissió de Sanitat i Consum.

Membre de la maçoneria des de 1981, entre el 2002 i el 2006 Josep Corominas va ser el Gran Mestre de la Gran Lògia d'Espanya.

Corominas va accedir a la presidència de l'Ateneu Terrassenc el juliol de 2009, en una etapa complicada per a l'entitat. En aquests 10 anys al capdavant de l'Ateneu, l'entitat recorda que Josep Corominas "ha aconseguit situar l'entitat com a referent en el moviment associatiu cultural de Terrassa, un espai de trobada per a totes les persones sense discriminació per raons ideològiques ni per circumstàncies personals".

Per l'Ateneu, Corominas era "un home honest, creatiu, d'una cultura humanística inabastable i de fermes conviccions" que "deixa un llegat a l'Ateneu Terrassenc pel qual li estarem agraïts per sempre més".