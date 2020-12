L'espectacle "El Rodacontes", de la companyia Jordi Tonietti, dilluns a la plaça Torre del Palau. Alberto Tallón L'espectacle "El Rodacontes", de la companyia Jordi Tonietti, dilluns a la plaça Torre del Palau.

El Juguem surt del recinte firal per oferir espectacles al carrer

Redacció

29.12.2020 | 20:37

El Saló Juguem + no es fa aquest any al recinte firal del Passeig del Vint-i-dos de Juliol per les mesures restrictives de la Covid-19 i s'ha reconvertit en un cicle d'espectacles infantils al carrer, amb presència a places i centres cívics de diferents barris al llarg d'aquesta setmana. El programa, que va començar dilluns, compta amb espectacles infantils als barris de Sant Pere Nord, Can Palet, La Maurina i Centre. A cada espai s'ofereixen espectacles de petit format d'una durada d'entre 35 i 40 minuts. Els horaris són els següents: 11.00 h, 12.30 h, 17.30 h i 19.00 h, de manera que es repetirà cadascun d'ells quatre vegades al dia en horari de matí i tarda. Les entrades es poden...