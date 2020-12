Famílies d'escoles critiquen la gestió de la Covid-19 del Govern

30.12.2020 | 12:25

Famílies de la Revolta Educativa reclamen una vegada més mesures per gestionar la Covid-19 als centres educatius. La plataforma segueix considerant que el pla d'Educació de la Generalitat és insuficient. La plataforma reivindica que hi hagi un compliment exhaustiu del protocol Procicat i que no delegui a les famílies la certificació de responsabilitat que els exonera. Revolta Educativa està a favor de què els infants i joves es quedin a casa si no hi ha prou mesures de seguretat i de prevenció i, de moment, dubten de que les normatives d'ara siguin prou efectives.