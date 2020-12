Les famílies van traslladar el 9 de desembre al govern municipal les seves inquietuds per la recepció de residents positius. Les famílies van traslladar el 9 de desembre al govern municipal les seves inquietuds per la recepció de residents positius.

Demanen que Mossèn Homs deixi de rebre positius externs

Laura Hernández

29.12.2020 | 20:37

Una majoria del ple conformada pels 10 regidors de tot per Terrassa, els 7 del PSC i els 3 de Ciutadans subscriu una petició al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al de Salut, perquè aturin la consideració de la Residència Mossèn Homs com a centre de referència per rebre positius en Covid procedents d'altres centres de la tercera edat. Els tres partits proposen que "s'estudiïn altres vies d'aïllament en recursos, equipaments o centres propis" i que l'administració autonòmica prioritzi "l'obertura de plantes tancades als centres hospitalaris", abans de derivar residents positius a la residència terrassenca. La petició...