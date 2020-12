El cens també es podrà consultar a la web de l'Ajuntament i a la de l'Institut Nacional d'Estadística. El cens també es podrà consultar a la web de l'Ajuntament i a la de l'Institut Nacional d'Estadística.

El cens electoral es podrà consultar a través del servei 010

Redacció

29.12.2020 | 20:37

L'Ajuntament de Terrassa ha publicat a començaments d'aquesta setmana les llistes del cens per a les eleccions al Parlament de Catalunya, convocades pel pròxim 14 de febrer. El cens es podrà consultar fins al dia 4 de gener a través del servei telefònic d'informació 010 o bé a través del web municipal, a l'adreça http://www.terrassa.cat/consulta_cens. Les consultes també es poden fer a través del web de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a l'adreça https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/pages/frmPresentacion.xhtml. Aquest any, a causa de les mesures sanitàries de seguretat establertes per frenar la Covid-19, només es podrà...