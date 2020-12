La pressió hospitalària es manté després del llarg cap de setmana

28.12.2020 | 20:26

La situació epidemiològica als hospitals de la ciutat es manté després del llarg cap de setmana de Nadal i Sant Esteve. Dimecres 23 de desembre, a les portes de les festes nadalenques, a Mútua i a l'Hospital de Terrassa hi havia ingressades 133 persones amb Covid i ahir, cinc dies després, la xifra era de 131 positius.

Concretament a l'Hospital de Terrassa la xifra de pacients en planta ha pujat dels 55 de dimecres a 60 ahir, i el centre atén a dos malalts de Covid més en ingrés domiciliari. Després de festes, hi ha 12 persones a l'UCI, dues més que el dia 23 de desembre.

Per contra a Mútua la xifra d'ingressos ha baixat lleument. L'hospital universitari ha passat dels 50 pacients en planta del dia 23 a 41, i no atén cap persona en ingrés domiciliari.

A les unitats de crítics, però, Mútua atén vuit pacients, dos més que dimecres, i els mateixos cinc a semiintensius.

Al portal DadesCovid de Salut, la velocitat de contagi del virus ha baixat per sota de l'1 a Terrassa, on diumenge 27 de desembre era del 0,93, per sota de l'1,16 de Catalunya.

Pel que fa al risc de rebrot, se situa al 287, a distància del 377 que registra Catalunya en aquest moment.