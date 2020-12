Mútua i Hospital de Terrassa atenen 131 pacients amb Covid, 25 a les UCI. Nebridi Aróztegui Mútua i Hospital de Terrassa atenen 131 pacients amb Covid, 25 a les UCI.

La pressió hospitalària es manté després del llarg cap de setmana

28.12.2020 | 20:26

La situació epidemiològica als hospitals de la ciutat es manté després del llarg cap de setmana de Nadal i Sant Esteve. Dimecres 23 de desembre, a les portes de les festes nadalenques, a Mútua i a l'Hospital de Terrassa hi havia ingressades 133 persones amb Covid i ahir, cinc dies després, la xifra era de 131 positius. Concretament a l'Hospital de Terrassa la xifra de pacients en planta ha pujat dels 55 de dimecres a 60 ahir, i el centre atén a dos malalts de Covid més en ingrés domiciliari. Després de festes, hi ha 12 persones a l'UCI, dues més que el dia 23 de desembre. Per contra a Mútua la xifra d'ingressos ha baixat lleument. L'hospital universitari...