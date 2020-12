La Policia Local interposa 38 denúncies per incomplir les restriccions anti-Covid

29.12.2020 | 04:00

Entre el dijous i el diumenge passat, la Policia Municipal ha interposat un total de 38 denúncies per incomplir les mesures establertes per contenir la Covid-19. D'aquestes, tres denúncies van ser a persones que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada; unes altres sis, van ser per a establiments del sector de la restauració donat que realitzaven un servei de taula en un horari en què no està permès. Les 28 denúncies restants van ser per a persones que incomplien el confinament nocturn.