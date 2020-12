El pla municipal d'emergència per risc de ventades s'ha desactivat avui

29.12.2020 | 17:02

La Policia Municipal va inervenir ahir dilluns en 19incidents causats per les fortes ratxes de vent que van bufar a la ciutat. L'alcalde va activar ahir el pla d'emergència municipal per risc de ventades, que ha estat desactivat avui. D'entre les intervencions, hi va haver la caiguda d'un arbre sobre un vehicle estacionat al passeig de la Muntanya. Els agents van activar Bombers, que van retirar l'arbre i van abalisar la zona perquè la companyia elèctrica pogués retirar el cablejat que havia caigut a causa de l'arbre. També es van produir més avisos per un arbre queva caure a la plaça de Iu Pons i d'una palmera a punt de caure a la plaça de Salvador Espriu.