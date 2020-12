Missa del Gall a la Catedral

28.12.2020 | 20:26

Una de les tradicions de les festes nadalenques és la celebració de la Missa del Gall, la nit de Nadal. La Catedral del Sant Esperit, com totes les esglésies de la ciutat, van acollir l'acte litúrgic que va estar marcat per les mesures de la Covid-19. L'aforament al recinte va ser d'un trenta per cent de la seva capacitat. La celebració, presidida pel bisbe Josep Àngel Saiz Meneses, també va ser emesa pel canal you tube del Bisbat. En la seva homilia, el bisbe convidà "a viure enguany un Nadal més recollit, més compromès i que ajudi a la reconciliació entre persones".