L'Ajuntament obre la Botiga Solidària de Salut per promoure les entitats

Foto de família per celebrar l'obertura de la Botiga Solidària de Salut.

Foto de família per celebrar l'obertura de la Botiga Solidària de Salut.

29.12.2020 | 13:49

L'Ajuntament de Terrassa ha obert avui la Botiga Solidària de Salut al local situat a l'atri de la casa consistorial, al Raval de Montserrat. Aquest nou servei s'ha ideat perquè les entitats de salut de la ciutat puguin donar a conèixer la seva missió i les tasques que duen a terme i disposin d'un local on poder exposar, vendre i difondre la seva activitat i els seus productes de marxandatge amb l'objectiu de recaptar fons per a la recerca de cada malaltia. La ubicació de la botiga és temporal, ja que, de moment, ocuparà l'espai del Punt de Voluntariat, que a causa de les restriccions sanitàries per frenar la incidència de la Covid-19 entre la ciutadania s'està gestionant de forma telefònica.