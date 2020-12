Ferida lleu en col·lidir amb un vehicle i bolcar el seu cotxe

29.12.2020 | 17:07

Una trucada va informar la Policia Municipal, dilluns a les 21.50 h, d'una col·lisió de dos vehicles al carrer de Sant Jordi, amb el carrer de Pau Marsal, i que un d'ells havia bolcat i hi havia una persona atrapada a l'interior. Fins al lloc s'hi van presentar dues unitats de policia, que van avisar a Bombers i al SEM, i van comprovar que una de les conductores havia petit ferides lleus, però no havia quedat atrapada al cotxe. La ferida va ser atesa pel SEM mentre bombers retiraven el vehicle de la via i els agents realitzaven l'informe d'accidents.