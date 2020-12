Una espelma, la causa més probable d'un incendi en els baixos d'un edifici

29.12.2020 | 04:00

Dissabte passat, el telèfon d'emergències 112 va informar la Policia Municipal que sortia fum negre dels baixos d'un edifici situat al carrer de Sicília, amb Dom Bosco. Una patrulla policial i tres dotacions dels Bombers es van dirigir a l'indret i van comprovar que sortia fum de l'interior d'un habitatge on no hi havia ningú. Els Bombers van poder accedir al pis i van extingir l'incendi, que s'havia produït al menjador, possiblement a causa d'una espelma que el propietari no havia apagat abans de marxar.