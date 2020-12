Deu càmeres de vigilància per controlar l'abocament incívic

Mercè Boladeras

28.12.2020 | 20:26

L'Ajuntament va anunciar el mes d'octubre un pla de mesures per aconseguir una ciutat més neta. Una de les propostes era la instal·lació de càmeres de vigilància en diversos punts del territori considerats com a "negres" perquè s'ha comprovat que hi ha abocaments il·legals.

Les càmeres, doncs, ja han arribat i sembla per quedar-se. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va encapçalar ahir la visita a un dels aparells fotogràfics que s'ha col·locat a Ca N'Anglada, en concret al carrer de Santa Marta en confluència amb el carrer de Mossèn Àngel Rodamilans. L'aparell, en aquest cas penjat a un punt de llum, està situat a pocs metres dels contenidors de residus. Funciona les 24 hores i s'activa quan aprecia moviment al voltant dels recipients i fa una fotografia, per la qual cosa es podrà veure després qui i quan s'haurà saltat les normes del bon ús dels contenidors.

Inspecció i balanç

Com aquesta càmera del carrer Santa Marta n'hi ha nou més col·locades a altres llocs de la ciutat. La idea és instal·lar fins a vint més, encara que per ara no hi ha cap calendari. El que sí que es va dir és que d'aquí tres mesos faran balanç de les dades recollides pel nou sistema de control i es podrà saber si hi ha una millora en el comportament dels ciutadans. El sistema serà gestionat pel servei de Medi Ambient a través dels inspectors de residus i aportarà les proves necessàries dels incompliments a l'Ordenança Reguladora de la Netaja Pública i de la Gestió de Residus de Terrassa. Durant la presentació, l'alcalde Jordi Ballart, va reiterar que "la millora de la neteja de la ciutat és una preocupació del govern municipal i, per tant, una prioritat clara. Per això, el mes d'octubre van presentar un paquet de mesures per excel·lir en el servei. Mesures que fins ara han comportat més recursos humans, més contenidors de càrrega lateral i la instal·lació d'aquests deu càmeres de vigilància". Ballart va precisar que "les càmeres volen tenir un fi dissuasiu i educatiu i no sancionador". La multa per no complir amb la normativa té un import que va des de 200 euros fins als 6.000 euros.

Inversió

La inversió realitzada pel subministrament, la instal·lació i la posada en marxa del sistema ha estat de 14.496 euros. Per la seva instal·lació s'ha triat punts conflictius, on s'ha detectat que hi ha abocaments incívics. Aquests punts negres superen el centenar (109) i solen aplegar de tot una mica, però fonamentalment objectes i estris domèstics vells que s'escampen a la via pública i entorn dels containers o en llocs que, aparentment, tenen poca visibilitat en el dia a dia.

Durant la visita, l'alcalde Jordi Ballart va estar acompanyat per la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i el regidor de Medi Ambient i Sosteniblitat, Carles Caballero, així com responsables dels departaments. En la compareixença. Caballero va destacar que s'ha de seguir treballant per la bona recollida de residus i també pel reciclatge. En aquest sentit, va recordar que Terrassa recicla un 40 per cent i que cal arribar al 60 per cent abans de 2030.

A banda de les càmeres de vigilància, el programa de mesures urgents també ha contemplat el reforç de la plantilla d'Eco-Equip amb la contractació temporal de 100 persones; i pel pròxim 2021 es faran les contractacions temporals necessàries per implementar la recollida diària de la fracció d'envasos i mantenir el nivell actual del servei de recollida de voluminosos, mentre les accions de conscienciació no aconsegueixen els fruits desitjats. Així mateix, s'ha implementat el servei de recollida de càrrega lateral i hi ha més inspectors.