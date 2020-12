Un tècnic fa l'explicació sobre el funcionament de la càmera a l'alcalde Jordi Ballart. Lluís Clotet Un tècnic fa l'explicació sobre el funcionament de la càmera a l'alcalde Jordi Ballart.

Deu càmeres de vigilància per controlar l'abocament incívic

Mercè Boladeras

28.12.2020 | 20:26

L'Ajuntament va anunciar el mes d'octubre un pla de mesures per aconseguir una ciutat més neta. Una de les propostes era la instal·lació de càmeres de vigilància en diversos punts del territori considerats com a "negres" perquè s'ha comprovat que hi ha abocaments il·legals. Les càmeres, doncs, ja han arribat i sembla per quedar-se. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va encapçalar ahir la visita a un dels aparells fotogràfics que s'ha col·locat a Ca N'Anglada, en concret al carrer de Santa Marta en confluència amb el carrer de Mossèn Àngel Rodamilans. L'aparell, en aquest cas penjat a un punt de llum, està situat a pocs...