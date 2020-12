Un conductor xoca el seu vehicle contra un cotxe patrulla i colpeja els agents

29.12.2020 | 04:00

Diumenge, a les 00.45 hores, una unitat de la Policia Municipal va observar com un vehicle circulava en direcció contrària per l'avinguda de l'Abat Marcet, a l'alçada de la plaça de l'Aigua. Quan els agents van intentar aturar-lo, el conductor va col·lidir contra el cotxe policial i a més va sortir del vehicle per colpejar-los i intentar fugir. Fins al lloc es van personar dues unitats policials més per donar suport a l'esmentada patrulla i van realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor, que va donar 1,01 mg/l en la primera prova i 1,08 mg/l en la segona. Els agents van detenir el conductor i el van denunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit, per conducció temerària, atemptat contra els agents de l'autoritat i per conduir sota els efectes de l'alcohol. El detingut i els dos agents van ser traslladats a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, on van rebre atenció mèdica.