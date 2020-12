La botiga d'Apple pateix un nou robatori, comès amb el mètode de l'allunatge

Emili González

28.12.2020 | 20:26

Faltaven deu minuts per les sis del matí d'ahir dilluns, quan les alarmes van sonar a l'establiment Intecat iStore, la botiga de productes informàtics d'Apple situada al carrer Major. El motiu és que un vehicle, un tot terreny d'alta gamma, es va encastar contra el vidre de l'aparador per tal de poder robar a l'interior del local, en un mètode delictiu conegut com a allunatge.

Tot seguit, quatre persones, encaputxades i amb guants, segons van recollir les càmeres de seguretat de l'establiment, van baixar de l'automòbil i van accedir-ne ràpidament a l'interior.

Del comerç, els lladres van aconseguir sostreure'n aparells electrònics, com alguns telèfons mòbils que la botiga tenia en exposició, a més de dispositius per escoltar música (iPods), auriculars de la marca de la poma, alguna taula de DJ i algun dron, entre altres objectes de valor.

Des que va obrir a Terrassa, l'any 2008, la botiga Intecat iStore ha estat objecte de robatoris periòdics, especialment, quan estava situada a la plaça d'Anselm Clavé, on va traslladar-se des de la Plaça Vella. Ja al carrer Major, on Intecat iStore va obrir l'estiu del 2018, l'establiment ha patit tres robatoris de nit o matinada. Fins ahir, l'últim havia estat abans de l'estiu, quan els lladres van utilitzar un mall per trencar els vidres de l'aparador.

Seguretat

De dia, estant oberta, la botiga també ha patit una vintena de robatoris des que es troba al carrer Major. Sovint, de grups de joves que irrompen al comerç, trenquen els cables de seguretat dels articles i s'emporten productes.

El gerent d'Intecat iStore, Òscar Fàbregas, demana "més presència policial a la zona, especialment de nit, així com la instal·lació de més elements de mobiliari urbà, com pilones, que serveixin per impedir robatoris com el que hem tingut".

Fàbregas també indica que "fins fa uns mesos, al carrer Major, just al davant de la nostra botiga, hi havia un parell d'arbres que eren un impediment més a l'hora que es produís un robatori pel mètode de l'allunatge".

El gerent comenta que aquests arbres els van tallar i en un primer moment van quedar els sots amb sorra. "Però al final l'Ajuntament ha optat per cobrir aquests sots amb formigó -assenyala-, amb la qual cosa tenim tot el carrer Major amb arbres, menys just la part del davant de la nostra botiga". Mossos d'Esquadra investiga el robatori d'ahir.