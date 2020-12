Els operaris arreglaven, ahir al matí, els desperfectes a l'aparador causats pel robatori. Lluís Clotet Els operaris arreglaven, ahir al matí, els desperfectes a l'aparador causats pel robatori.

La botiga d'Apple pateix un nou robatori, comès amb el mètode de l'allunatge

Emili González

28.12.2020 | 20:26

Faltaven deu minuts per les sis del matí d'ahir dilluns, quan les alarmes van sonar a l'establiment Intecat iStore, la botiga de productes informàtics d'Apple situada al carrer Major. El motiu és que un vehicle, un tot terreny d'alta gamma, es va encastar contra el vidre de l'aparador per tal de poder robar a l'interior del local, en un mètode delictiu conegut com a allunatge. Tot seguit, quatre persones, encaputxades i amb guants, segons van recollir les càmeres de seguretat de l'establiment, van baixar de l'automòbil i van accedir-ne ràpidament a l'interior. Del comerç, els lladres van aconseguir sostreure'n aparells electrònics, com alguns telèfons mòbils...