Aparadors de Nadal molt premiats

Redacció

28.12.2020 | 20:26

Representants de l'associació de comerciants de TerrassaCentre i de l'Ajuntament, van proclamar i entregar ahir els premis de la segona edició del concurs d'aparadors de Nadal. El primer premi ha estat pel comerç Kulture Skate Shop; el segon per a Baraka Club Viatges i el tercer per a Pintures Sant Lluc. Els tres guanyadors han rebut una panera de Casa Gispert. Els guardonats van posar per la foto de família juntament amb membres de l'entitat TerrassaCentre i de la tinenta d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Núria Marín. El concurs d'ambientació de comerços i aparadors forma part de la campanya de Nadal a la ciutat i té l'objectiu d'implicar i promoure el...