Roben a la botiga Apple del carrer Major amb el mètode de l'allunatge

28.12.2020 | 11:03

Aquest matí, un equip d'operaris s'afanyava a reparar els vidres de l'aparador trencats pel robatori que s'ha produït, la passada matinada, a la botiga Intecat iStore (també coneguda com a botiga d'Apple), situada al carrer Major. Segons explica Òscar Fàbregas, gerent d'Intecat iStore, pocs minuts abans de les 6 del matí, un vehicle tot terreny s'ha encastat contra l'aparador de l'establiment, en un mètode delictiu conegut com a allunatge. De l'automòbil n'han baixat quatre individus encaputxats, que han entrat a la botiga i n'han sostret productes com ipods, telèfons mòbils, una taula de DJ i algun dron.

És la segona vegada aquest any (la primera va ser abans de l'estiu), que la botiga Intecat iStore pateix un robatori important quan està tancada. Des de l'establiment reclamen una major vigilància policial a la zona.