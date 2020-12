Activat el pla municipal d'emergència en alerta pel vent

28.12.2020 | 11:28

L' Ajuntament de Terrassa ha activat el pla d'emergència municipal davant el risc de forts vents previstos per a les pròximes hores. Ho ha fet atenent els avisos enviats pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) i d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. El moment de màxima intensitat de vent a la comarca és preveu que sigui avui dilluns fins a les 19 hores, quan el nivell de perill serà alt, tot i que el SMC informa que el nivell de perill serà moderat fins a la matinada del dimarts. L'alerta municipal se suma als avisos de Protecció Civil de la Generalitat, que té activitat des del vespre de diumenge l'alerta del pla Ventcat per la previsió de les fortes ratxes de vent sobretot a moltes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Catalunya Central i interior de Tarragona. Segons l'SMC, el vent podrà superar els 72 km/h bufarà de component sud-oest. També ha posat en alerta el pla Neucat per la previsió de nevades a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, Ripollès, comarques de Lleida i centre de Catalunya. Per altra, el fort onatge també pot afectar a tot el litoral català.