Protecció Civil activa el pla Ventcat

28.12.2020 | 11:28

Protecció Civil de la Generalitat té activat per avui l'alerta del pla Ventcat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fortes ratxes de vent sobretot a moltes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Catalunya Central i interior de Tarragona. Segons l'SMC, el vent podrà superar els 72 km/h bufarà de component sud-oest. També ha posat en alerta el pla Neucat per la previsió de nevades a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, Ripollès, comarques de Lleida i centre de Catalunya. Per altra, el fort onatge també pot afectar a tot el litoral català.