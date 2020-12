La Joventut Socialista de Terrassa entrega joguines a Creu Roja

28.12.2020 | 11:08

Els representants de la Joventut Socialista de Terrassa (JSC), Javier García i Eva Candela, han entregat al local de Creu Roja totes les joguines que van recollir en la seva campanya nadalenca. La recollida es va fer entre el 30 de novembre i el 21 de desembre. Durant aquests dies, la ciutadania que volia participar, va portar les joguines al local de la JSC ubicada al carrer de La Rasa. A més, el partit també va obrir una carpa el dia 31 de desembre a la Plaça Vella on va haver-hi una gran resposta de solidaritat per part de la ciutadania. Aquesta és una aportació solidària que la JSC a Terrassa realitza tots els anys i cada any funciona millor.