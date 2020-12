Càmares contra l'abocament incívic en deu punts de la ciutat

28.12.2020 | 13:19

L'Ajuntament ja ha instal·lat les primeres càmeres de vigilància contra l'abocament il·legal. De moment són deu càmeres, repartides en deu punts de la ciutat i s'espera que aquest número arribi fins a 30, encara que de moment no hi ha calendari. Una comitiva municipal, presidida per l'alcalde Jordi Ballart, s'ha desplaçat a Ca N'Anglada, al carrer de Santa Marta, per veure una de les càmeres i saber el detall del seu funcionament. L'alcalde ha dit que les càmeres volen tenir un efecte dissuasiu i aconseguir que la ciutadania faci una gestió responsable dels residus domèstics. La mesura forma part d'un paquet molt més ampli amb l'objectiu de tenir una ciutat més neta i endreçada.