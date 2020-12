28.12.2020 | 13:44

Representants de Terrassacentre i de l'Ajuntament han fet entrega dels premis del 2on concurs d'aparadors de nadal. Els guanyadors han sigut:

1er premi per Kulture Skate Shop, el 2on premi per Baraka Club Viatges i el 3er premi per Pintures Sant Lluc. El premis han estat 3 paneres de casa Gispert. L'acte de proclamació dels guanyadors s'ha fet aquest matí al portal de Sant Roc, a la plaça Clavé, davant de Viajes Tejedor, al "tòtem" de Terrassacentre.