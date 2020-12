El Patge Xiu-Xiu, emissari dels Reis d'Orient, ja és a Terrassa

26.12.2020 | 18:54

Com és tradició, el Patge Xiu-Xiu ha aparegut un Nadal més a la ciutat per recollir les cartes als Reis d'Orient escrites pels infants. Passades les sis de la tarda, el Xiu-Xiu ha arribat en tren a Terrassa per dirigir-se després al Raval de Montserrat i ser rebut pels més petits de la casa i els seus pares. L'acte ha tingut un format adaptat a les restriccions imposades pel virus. Des del balcó de l'Ajuntament, el patge ha tingut paraules d'agraïment als nens i les nenes de Terrassa pel seu comportament durant la pandèmia.

En els pròxims dies, el Xiu-Xiu començarà les seves visites per diferents entitats i centres educatius. La primera serà a l'escola Josep Ventalló i Vintró, aquest diumenge, de cinc a les vuit de la tarda.