La vacunació de la Covid-19 comença diumenge a la regió sanitària per Sabadell 

L.H.

24.12.2020 | 15:25

Diumenge comença la vacunació de la Covid a Catalunya, on la gent gran i els treballadors de les residències seran els primers a rebre les 1.595 dosis que dissabte arribaran al Principat. La consellera de Salut Alba Vergés i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, acompanyats del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, van comparèixer ahir a la roda de premsa prèvia a les festes nadalenques per informar de la campanya de vacunació. També per fer una crida a la ciutadania a "un últim esforç" per evitar que "l'efecte Nadal" dispari els contagis i els ingressos al gener.

Vergès va explicar que la primera vacuna a Catalunya la rebran diumenge els avis i els treballadors de la residència Freixa Llarga de l'Hospitalet. El mateix dia, la vacuna arribarà "a tot el país, amb equitat territorial", a una residència de cada regió sanitària. En el cas de la Metropolitana Nord, a la qual pertany Terrassa, el centre triat la primera jornada de vacunació és la residència Sabadell Gent Gran, de la cocapital vallesana.

En aquest primer dispositiu hi participaran 500 infermeres i 150 administratius. Salut ja ha format més de 2.500 professionals per la campanya, a la que han respost 5 mil infermeres. "Els professionals s'estan bolcant en aquesta estratègia de vacunació", va dir Vergés.

60 mil dosis cada dilluns

Salut espera haver distribuït la primera dosi de la vacuna a totes les residències catalanes en tres setmanes i, a partir d'aquest moment, administrar la segona dosi. La consellera va explicar que el calendari de vacunació preveu arribar "en una primera fase a residències i professionals sanitaris en els mesos de gener, febrer i març de 2021". A la segona fase de vacunació, a partir de la primavera, s'incorporarà "la població general, amb priorització de grups".

En les setmanes vinents Catalunya rebrà "60 mil dosis cada dilluns, que es començaran a repartir els dimarts, en una estratègia llarga que durarà diverses setmanes". A la primera vacuna de Pfizer-BioNTech se sumaran altres de característiques i requisits de vacunació diferents.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va explicar ahir que la Generalitat vol vacunar "entre el 70 i el 80% de la població", xifra que permetrà "assolir la immunitat de grup".

La campanya de vacunació de la Covid-19, va dir, no té precedents a Catalunya, on altres dispositius com el de la grip distribueixen 3 milions de dosis l'any. Durant 2021, la lluita contra la Covid-19 mobilitzarà 12 milions de vacunes.

Por a un gener crític

La situació epidemiològica a Catalunya és en aquests moments "preocupant". Argimon va explicar que ahir s'havien comptabilitzat 12.800 positius i "a finals de setmana estarem propers als 13.600. Estem propers als 2 mil casos per dia, uns números que poden trencar l'equilibri", als hospitals i a les UCI.

Argimon ha manifestat aquests dies en diversos mitjans que defensa un enduriment de les restriccions. Diumenge 27, el Procicat analitzarà les dades i dimarts 28 s'anunciarà noves mesures, va anunciar ahir. A preguntes dels periodistes, el secretari de Salut Pública va defensar que ja no té sentit aplicar tancaments perimetrals per comarques perquè "tota Catalunya està en una situació basal com per què pensem a prendre mesures a tota Catalunya". Avui "la mobilitat és molt alta -va afegir-, no podem pensar a fer confinaments comarcals, han de ser globals".

En aquest context, Salut fa una crida a la "mínima interacció" aquestes festes per evitar un gener crític en contagis i col·lapses als hospitals. Argimon va parlar per boca dels professionals de la salut, que afronten un hivern amb por a una nova onada de la Covid: "En un moment de màxima pressió en el sistema sanitari, demanen a la ciutadania que ens ajudi a assolir el repte" de frenar la pandèmia. La vacuna, va dir, ens mostra "la llum al final del túnel", és "un motiu d'esperança que ha de durar un any, el temps que durarà aquesta pandèmia".