La vacunació de la Covid-19 comença diumenge a la regió sanitària per Sabadell

L.H.

24.12.2020 | 15:25

Diumenge comença la vacunació de la Covid a Catalunya, on la gent gran i els treballadors de les residències seran els primers a rebre les 1.595 dosis que dissabte arribaran al Principat. La consellera de Salut Alba Vergés i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, acompanyats del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, van comparèixer ahir a la roda de premsa prèvia a les festes nadalenques per informar de la campanya de vacunació. També per fer una crida a la ciutadania a "un últim esforç" per evitar que "l'efecte Nadal" dispari els contagis i els ingressos al gener. Vergès va explicar que la primera vacuna a Catalunya...