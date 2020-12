Set denúncies per incomplir les restriccions per contenir la Covid

25.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar al llarg de dimecres i la matinada d'ahir set denúncies per incomplir les mesures contra la Covid-19. Dues de les denúncies es van interposar per no dur la mascareta posada a la via pública. Una altra, a la propietària d'un local d'estètica a la Rambla amb el carrer d'Iscle Soler, on hi havia més clients dels permesos per limitació d'aforament. També va ser denunciat el propietari d'un establiment de restauració per servir consumicions a la barra i els dos clients que hi havia. Finalment, una persona va ser denunciada per incomplir el toc de queda.