Prop de 500 infants i joves gaudiran dels casals d'hivern

Redacció

24.12.2020 | 15:25

Un total de 492 infants i joves participaran enguany en els casals municipals d'hivern organitzats per l'Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb entitats de lleure de la ciutat, que han començat entre ahir i avui.

Els casals s'adrecen infants i adolescents d'entre 3 i 17 anys, la majoria dels quals es troben en situació de vulnerabilitat que hi arriben derivats pels Serveis Socials municipals i que ja disposen d'altres ajudes durant l'any escolar. D'aquesta manera, els casals garanteixen la cobertura de les seves necessitats bàsiques durant el període de vacances d'hivern.

Un total de 410 usuaris i usuàries dels casals gaudiran de beques que cobreixen el 100% del cost del servei que, a banda de l'aportació lúdica i educativa, també inclouen l'esmorzar i el dinar. La resta de places s'ofereixen a la resta de la ciutadania com a recurs normalitzat que permeti conciliar la vida familiar i laboral en període de vacances escolars. Els dispositius finalitzarà els propers 4 i 5 de gener, en funció del casal, i es farà en horari de 9 a 15 hores. Enguany, arran de les mesures adoptades per la Covid-19, no es podran fer les activitats que es feien normalment, com l'assistència al Juguem + o a la pista de gel, però, com a alternativa, podran assistir al Circ Raluy en dues sessions que s'han reservat pels i les usuàries dels casals. Pel que a fa a la resta de mesures higièniques, es procedirà igual que a les escoles, de manera que serà obligatori l'ús de mascareta, la higiene de mans constant i es potenciarà la ventilació dels espais tancats.

Les entitats tenen una llarga trajectòria en programes socioeducatius. Són l'Esplai de Ca N'Aurell, Esplai Tremola de Vilardell, Centre de Lleure Tu Tries, Insoc Centre d'Esplai Gualdalhorce, Esplai La Fàbrica de Can Tusell, Esplai Can Palet, Grup de Colònies de Ca N'Anglada, Centre d'Esplai de Can Parellada, Centre d'Esplai El Globus i Centre d'Esplai Ègara. Aquesta última entitat serà la primera vegada que hi participa.

Inclusió

Els casals d'hivern, com els d'estiu, compleixen una funció similar. Tenen finalitats socioeducatives i estan a càrrec de professionals del lleure infantil. L'objectiu és que l'acció sigui socialment inclusiva i que cobreixi un ampli ventall de necessitats d'infants i joves, més enllà de l'alimentació bàsica. L' Ajuntament va posar en marxar els casals d'hivern l'any 2013 i, des d'aleshores, ha anat implementant millores amb la finalitat de consolidar el programa. Enguany, l'Ajuntament hi destina un pressupost de 102.766, 11 euros.