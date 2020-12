El Patge Xiu-Xiu arriba demà per recollir les cartes dels infants

Emili González

24.12.2020 | 15:25

Ni la pandèmia ha pogut amb la tradició que cada 26 de desembre, dia de Sant Esteve, el Patge Xiu-Xiu visiti Terrassa amb una intenció ben clara, la de recollir les cartes que els nens i les nenes de la ciutat han escrit per als Reis d'Orient.

Com a emissari de Ses Majestats, el Patge Xiu-Xiu arribarà demà a l'atri de l'Ajuntament a partir de les 18.30 hores. El Centre Cultural El Social, organitzador de l'esdeveniment juntament amb el Consistori egarenc, indica però que enguany el format de la recollida de les cartes a l'Ajuntament serà una mica distint que el d'altres anys a conseqüència de la pandèmia.

Des de l'entitat indiquen que les cues estaran més controlades per evitar aglomeracions i per fer que es respectin les preceptives distàncies de seguretat per evitar contagis. Per això l'organització ha reforçat el nombre de voluntaris.

El Patge Xiu-Xiu també haurà de modificar l'arrelada tradició que els infants seguin una mica a la seva falda abans de dipositar la carta. Els petits de la casa hauran d'asseure's en una cadireta, adequat a la seva reduïda mida, i col·locada a un metre i mig de l'emissari. A més no seran els nens i les nenes, els qui donaran la carta al màgic patge, sinó que seran els infants mateixos els qui la dipositaran al cistell. Una altra de les mesures de prevenció davant de la Covid-19 és que els organitzadors prendran les dades corresponents als qui visitin de prop el patge. Així, si donat el cas, sorgís algun eventual contagi, se'n podria fer el rastreig d'una manera molt més ràpida i efectiva.

Des del Centre Cultural El Social també expliquen que enguany han intentat que les visites programades pel Patge Xiu-Xiu a fi de recollir les cartes dels més petits es facin a l'exterior, i no pas en espais interiors dels edificis, per tal precisament de minimitzar els riscos.

Visites

L'emissari reial tindrà feina en els pròxims dies. Diumenge vinent, anirà cap al Districte 7 per visitar el pati de l'escola Josep Ventalló, en horari de 17 a 20 hores. Dilluns, 28 de desembre, tindrà una jornada doble. Al matí, entre les 11 i les 13 hores, se'l veurà per Fupar, mentre que a la tarda se n'anirà al patí de l'escola de Sant Llorenç, on serà entre les 17 i les 20 hores.

El màgic emissari no tindrà temps de recuperar-se massa, perquè l'endemà, el dimarts 29 de desembre, apareixerà al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNactec). Serà al matí, entre les 11 i les 13 hores. Ja a la tarda, de 17 a 20 hores, marxarà cap al pati de l'escola Les Arenes.

Arribats ja al dimecres 30 de desembre, el Patge Xiu-Xiu passejarà pel pati de l'Escola Auró (entre les 11 i les 13.30 hores). Mentre que el mateix dia, però entre les 18 i les 20.30 hores, l'emissari reial passarà pel centre comercial Parc Vallès, on recollirà encara més cartes dels infants terrassencs.

Ja abans d'acabar l'any, el 31 de desembre, el Xiu-Xiu estarà a l'Escola Pia entre les 11 i les 13 hores. Mentre que ja entrats a l'any 2021, el 2 de gener, passarà pel pati de l'Escola El Vallès. El 3 de gener, d'11 a 13 hores, serà al Club Egara; i de 17 a 20 hores, al pati de l'escola Enxaneta.

Ja el 4 de gener, quan quedi només una nit perquè els Reis d'Orient arribin a Terrassa, el Patge Xiu-Xiu es deixarà veure pel Centre Cultural El Social entre les 18 i les 20.30 hores. En aquest cas, la cua per fer la visita restarà oberta fins a dos quarts de nou de la nit.