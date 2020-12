Noves senyals als polígons del sud i creació d'un carril bici

24.12.2020 | 15:25

Si un dels objectius en matèria de trànsit és afavorir la mobilitat a peu, en bici o en vehicle de mobilitat personal (per exemple, els patinets), és evident que moltes zones de Terrassa no estan condicionades per a aquestes accions. L'Ajuntament vol millorar aquest aspecte i està pintant pictogrames a la calçada a polígons industrials del sud de Terrassa, on crearà un nou carril bici al carrer del Miño. I canviarà el trànsit al carrer de Neptú, que serà de sentit únic.

El govern municipal està realitzant al desembre treballs de senyalització als polígons industrials de Can Parellada, Colom II i Santa Margarida, "per augmentar la seguretat viària i facilitar els desplaçaments a peu, en bicicleta, patinet elèctric o d'altres vehicles de mobilitat personal (VMP) fins al lloc de treball", diu el Consistori. I afegeix que "millorar la mobilitat a la ciutat i fer-la més sostenible, és una de les principals prioritats que l'Ajuntament està implementant".

En aquest context, el projecte de millora i d'adequació d'aquesta zona a la nova Ordenança de Mobilitat, aprovada en el ple de novembre, "consisteix en fer treballs d'adequació de la senyalització horitzontal als polígons sud de la ciutat, introduint els pictogrames de la bicicleta i el patinet elèctric", assenyala l'Ajuntament. A més, també es pintarà a la calçada el límit de velocitat actual, que ha passat de ser de 50 km/h a 30 km/h.

Disposicions

Les noves disposicions permeten que bicicletes i VMPs puguin circular pel mig de la calçada, ja que els conductors de vehicles a motor "han de mantenir una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat", indica el govern municipal. Aquesta distància no podrà ser inferior a cinc metres. Així ho estableix la nova ordenança, "que també recull que els vehicles a motor no podran realitzar maniobres d'assetjament a bicis i VMP com no respectar les distàncies de seguretat, fer llums o ús del clàxon o altres, que constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat".

D'altra banda, l'Ajuntament durà a terme una ampliació de l'espai destinat als vianants al carrer de l'Esla, amb una ampliació de la vorera. I implantarà un nou carril bici al llarg del carrer de Miño, una actuació "que millorarà la connexió de la mobilitat en bicicleta entre els polígons industrials i la xarxa urbana de carrils bici", argumenta la corporació local. El servei municipal de Mobilitat aplicarà un canvi al carrer de Neptú, que passarà a ser un vial de sentit únic, "millorant les condicions de seguretat viària i reduint el risc d'accidents".

Amb aquesta actuació als polígons, l'Ajuntament assegura que fa un pas més en el seu objectiu "de modificar la forma en que la ciutadania es desplaça internament per Terrassa". Les intervencions, que ja s'han iniciat i són compatibles amb la circulació, "volen crear un marc propici per al foment de la mobilitat sostenible i també per la combinació de diversos vehicles".