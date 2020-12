S'ha creat un nou carril bici al carrer del Miño. S'ha creat un nou carril bici al carrer del Miño.

Noves senyals als polígons del sud i creació d'un carril bici

24.12.2020 | 15:25

Si un dels objectius en matèria de trànsit és afavorir la mobilitat a peu, en bici o en vehicle de mobilitat personal (per exemple, els patinets), és evident que moltes zones de Terrassa no estan condicionades per a aquestes accions. L'Ajuntament vol millorar aquest aspecte i està pintant pictogrames a la calçada a polígons industrials del sud de Terrassa, on crearà un nou carril bici al carrer del Miño. I canviarà el trànsit al carrer de Neptú, que serà de sentit únic. El govern municipal està realitzant al desembre treballs de senyalització als polígons industrials de Can Parellada, Colom II i Santa Margarida,...