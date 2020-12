Un Nadal ventilat i sense sobretaules

25.12.2020 | 04:00

"Aquest no és l'any de fer sobretaules per Nadal", va dir ahir el conseller d'Interior Miquel Sàmper, que va comparèixer acompanyat del subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. El polític egarenc va explicar que els criteris establerts per la Generalitat, com el toc de queda la nit de Nadal, a la 1 de la matinada, la limitació a 10 persones en les trobades i d'un màxim de dues bombolles de convivència "no s'han de complir. Si no és del tot imprescindible, no ho fem. Si en lloc de 10 persones podem ser 6, fem-ho".

Delgado va afegir que les pautes de la Generalitat "són una situació de màxims, han de ser una excepcionalitat" i va demanar a la ciutadania que "intenti anar als mínims". El subdirector de Protecció Civil va donar diverses pautes per minimitzar el risc de contagi als àpats nadalencs:

En assignar els llocs, ubicar els convidats per grups de convivència i respectar 1 metre de distància amb les persones d'un altre bombolla.

Mascareta abans i després de menjar. Evitar les sobretaules. Millor sortir a l'exterior, si és possible.

Abans i després de l'àpat. Durant el dinar o el sopar, mantenir les finestres obertes un pam. "Perdem confort tèrmic en benefici de la salut".

Mascareta i el mínim de persones.