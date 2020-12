La ciutat compta amb una targeta T-Hospital per accedir a l'Hospital de Terrassa. La ciutat compta amb una targeta T-Hospital per accedir a l'Hospital de Terrassa.

Més de 12 mil persones han adquirit el títol T-Hospital

Redacció

24.12.2020 | 15:25

Aquest any, s'ha complert un any de la posada en marxa de la T-Hospital, que va començar a funcionar el 17 de desembre de 2019, el títol de transport unipersonal que permet utilitzar els serveis d'autobusos urbans per accedir a l'Hospital de Terrassa de forma il·limitada. Durant el seu primer any de funcionament, la T-Hospital ha registrat un total de 12.650 targetes emeses, de les quals un 53,39% pertanyen a dones i un 46,61% a homes. En total, s'han registrat uns 107 mil viatges des de la seva posada en marxa i s'ha registrat un ús incorrecte d'un 1,15% dels títols. Per l'Ajuntament, el balanç és molt positiu. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat i...